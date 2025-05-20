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20 мая 2025, 09:23

Обстрелы Харьковщины: ранены две женщины, повреждены десятки домов

20 мая 2025, 09:23
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иллюстративное фото: ГСЧС
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За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по городу Харькову и трем населенным пунктам Харьковской области

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews .

По его словам, в результате обстрелов в селе Старовировка ранения получили 73-летняя и 45-летняя женщины.

Оккупанты атаковали регион с воздуха, применяя широкий спектр вооружения 7 управляемых авиабомб (КАБ), 18 ударных дронов типа "Шахед", 1 БпЛА "Молния" и 1 FPV-дрон.

Наибольшие разрушения получили Купянский и Богодуховский районы. В частности:

  • в Купянском районе повреждены 13 частных домов, админздание, 6 многоквартирных домов, электросети, здание почты и 2 автомобиля;
  • в Богодуховском районе – 3 частных дома, хозяйственное сооружение и автомобиль.

Напомним, в течение 19 мая оккупанты нанесли 360 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области.

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