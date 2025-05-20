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20 травня 2025, 05:45

Артилеристи показали, як зупиняють штурми окупантів на Харківщині

20 травня 2025, 05:45
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фото: ДПСУ
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На Куп’янському напрямку підрозділ вогневої підтримки бригади "Помста" ефективно стримує штурми та відкидає росіян за допомогою хорватської РСЗВ "RAK-SA-12"

Відповіді кадри оприлюднила Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Зазначається, що РСЗВ "RAK-SA-12" випускає 12 снарядів менш ніж за 10 секунд, накриваючи штурмові групи та техніку ворога.

"Попри дрони та авіацію, наші артилеристи впевнено знищують окупантів. Natus est primus — Народжені бути першими!", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше прикордонники показали, як полюють на артилерію росіян під Вовчанськом Харківської області.

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війна прикордонники окупанти штурм Харківська область артилерія Купʼянський напрямок бригада Помста
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