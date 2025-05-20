Артиллеристы показали, как останавливают штурмы оккупантов на Харьковщине
На Купянском направлении подразделение огневой поддержки бригады "Месть" эффективно сдерживает штурмы россиян с помощью хорватского РСЗО "RAK-SA-12"
Ответы кадры обнародовала Госпогранслужба, передает RegioNews.
Отмечается, что РСЗО "RAK-SA-12" выпускает 12 снарядов менее чем за 10 секунд, накрывая штурмовые группы и технику врага.
"Несмотря на дроны и авиацию, наши артиллеристы уверенно уничтожают оккупантов. Natus est primus — Рождены быть первыми!", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее пограничники показали, как охотятся на артиллерию россиян под Волчанском Харьковской области.
Бойцы "Шквала" показали, как уничтожают оккупантов на ЛуганщинеВсе новости »
19 мая 2025, 15:36Украинские пограничники показали, как уничтожают российских захватчиков в Харьковской области
19 мая 2025, 12:42Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ: информация по состоянию на 19 мая
19 мая 2025, 10:15
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
Украинцы смогут "чистить зубы борщом": появилась паста с "национальным колоритом"
20 мая 2025, 05:20В Украине подорожала рыба: сколько теперь придется тратить
20 мая 2025, 04:40В Ровенской области мужчина ударил местного жителя ножом, потому что лаяла собака
20 мая 2025, 04:20На Полтавщине автомобиль съехал в кювет и перевернулся: погиб человек
20 мая 2025, 03:55Искала заработок в интернете: жительницу Житомирщины аферист обворовал более 50 тысяч
20 мая 2025, 03:20Снайперы ГУР показали эксклюзивные кадры ликвидации россиян
20 мая 2025, 02:40Требовали деньги за исключение из военного учета: в Кировоградской области судили врача
20 мая 2025, 01:45В Винницкой области мужчина забил сестру топором и молотком
20 мая 2025, 01:11Украина не будет выводить войска из собственной территории - Зеленский
20 мая 2025, 00:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина