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20 мая 2025, 05:45

Артиллеристы показали, как останавливают штурмы оккупантов на Харьковщине

20 мая 2025, 05:45
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фото: ГПСУ
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На Купянском направлении подразделение огневой поддержки бригады "Месть" эффективно сдерживает штурмы россиян с помощью хорватского РСЗО "RAK-SA-12"

Ответы кадры обнародовала Госпогранслужба, передает RegioNews.

Отмечается, что РСЗО "RAK-SA-12" выпускает 12 снарядов менее чем за 10 секунд, накрывая штурмовые группы и технику врага.

"Несмотря на дроны и авиацию, наши артиллеристы уверенно уничтожают оккупантов. Natus est primus — Рождены быть первыми!", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее пограничники показали, как охотятся на артиллерию россиян под Волчанском Харьковской области.

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война пограничники оккупанты штурм Харьковская область артиллерия Купянское направление бригада Месть
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