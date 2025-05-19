В Харькове 16-летняя девушка подожгла два военных автомобиля

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В Салтовском районе города Харькова школьница повредила два транспортных средства, принадлежавших военным. Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Харьковской области.

Для поджогов злоумышленница использовала бутылку с легковоспламеняющейся смесью. Огнем были повреждены внедорожники Opel Frontera и Toyota Tundra.

16-летней местной жительнице сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Ей грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Напомним, жительница Харьковщины может сесть на 8 лет за то, что угнала телефон у ребенка.