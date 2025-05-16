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16 мая 2025, 09:35

Россияне обстреляли коммунальщиков в Купянске: погибла женщина, 4 человека ранены

16 мая 2025, 09:35
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иллюстративное фото: Харьковская областная прокуратура
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В пятницу утром, 16 мая, российские войска ударили по городу Купянск. Из-за обстрелов погиб человек, пострадали по меньшей мере четверо гражданских

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По оперативным данным, около 08:00 захватчики нанесли удар по городу FPV-дроном.

"55-летняя женщина погибла. Еще четверо мужчин - 58, 49, 40 и 53 лет - получили ранения, трое из них госпитализированы. Все пострадавшие - сотрудники местной коммунальной службы", - говорится в сообщении.

Из-за атаки поврежден служебный автомобиль предприятия по благоустройству.

Напомним, за прошедшие сутки россияне терроризировали более 20 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов один человек погиб и еще один пострадал.

Также ночью 16 мая российская оккупационная армия атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. В результате обстрелов пострадали трое мирных жителей , разрушена жилищная инфраструктура.

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