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14 травня 2025, 22:45

Росіяни атакували Харківщину безпілотниками: двоє літніх людей отримали поранення

14 травня 2025, 22:45
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Фото: прокуратура
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Російські військові кілька разів вдарили дронами по Харківщині. Внаслідок атаки було поранено місцевих жителів

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

14 травня російські військові вдарили безпілотниками по Козачій Лопані. Ворожий безпілотник влучив у приватний житловий будинок у селищі. На щастя, ніхто не постраждав.

Проте вже о 17:40 російський безпілотник знову атакував приватні будинки. Внаслідок атаки ворога отримав поранення 87-річний господар будинку, а також 75-річний чоловік, який був у нього в гостях.

Коли прибули медики, то стався ще один удар безпілотниками. На щастя, медики не постраждали. Однак пошкоджено службове авто.

"Тип безпілотників, яким сьогодні ворог бив по Козачій Лопані, встановлюється. Вживаються всі можливі та необхідні заходи для належного документування воєнних злочинів, скоєних військовослужбовцями держави-агресора", - кажуть в прокуратурі.

Нагадаємо, 13 травня російські військові атакували Дніпропетровщину артилерією та дронами. Внаслідок атаки двоє людей отримали поранення. Також пошкоджені інфраструктура, комунальне підприємство, п’ятиповерхівка, приватний будинок і лінія електропередач.

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