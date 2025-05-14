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14 мая 2025, 22:45

Россияне атаковали Харьковщину беспилотниками: двое пожилых людей получили ранения

14 мая 2025, 22:45
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Фото: прокуратура
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Российские военные несколько раз ударили дронами по Харьковщине. В результате атаки были ранены местные жители

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

14 мая российские военные ударили беспилотниками по Казачьей Лопани. Вражеский беспилотник попал в частный жилой дом в поселке. К счастью, никто не пострадал.

Однако уже в 17:40 российский беспилотник снова атаковал частные дома. В результате атаки врага получил ранение 87-летний хозяин дома, а также 75-летний мужчина, который был у него в гостях.

Когда прибыли медики, то случился еще один удар беспилотниками. К счастью, медики не пострадали.

"Тип беспилотников, которым сегодня враг бил по Казачьей Лопани, устанавливается. Принимаются все возможные и необходимые меры по надлежащему документированию военных преступлений, совершенных военнослужащими государства-агрессора", - говорят в прокуратуре.

Напомним, 13 мая российские военные атаковали Днепропетровщину артиллерией и дронами. В результате атаки два человека получили ранения. Также повреждена инфраструктура, коммунальное предприятие, пятиэтажка, частный дом и линия электропередач.

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