Росіяни атакували центр Харкова безпілотником "Молнія"
Вдень 13 травня російські окупанти атакували Харків безпілотником типу "Молнія"
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.
Він додав, що ворожий дрон поцілив по центральній частині міста.
"Уточнено локацію удару — у Холодногірському районі. Інформації щодо постраждалих наразі не надходило", — написав Ігор Терехов.
Екстрені служби обстежують місце "прильоту".
Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська здійснили масштабні обстріли Херсонщини, застосовуючи дрони, артилерію та авіацію. Поранення дістали двоє цивільних, серед них — дитина.
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