Росія вночі атакувала Україну дронами: скільки збила ППО
Окупанти вночі запустили 10 безпілотних літальних апаратів типу Shahed й дронів-імітаторів із напрямку російського Приморського-Ахтарську
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що всі 10 російських безпілотників успішно збито протиповітряною обороною.
Нагадаємо, Сили оборони за минулу добу ліквідували 1070 російських загарбників, а також знищили 62 артсистеми і 14 ББМ противника.
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