Запорізька область під масованим вогнем: 454 обстріли за добу
Впродовж доби окупанти завдали 454 удари по 14 населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, армія РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Новояковлівці, Гуляйполю та Червоному. Окрім того:
- 255 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Лобкове, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
- 8 обстрілів із РСЗВ накрили Жовту Кручу, Лобкове, Кам'янське, Малу Токмачку та Новоандріївку.
- 186 артобстрілів завдано по території Лобкового, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Преображенки, Чарівного та Новодарівки.
Загалом надійшло 22 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків, господарських будівель та автомобілів. Мирні мешканці не постраждали, наголосив Федоров.
Нагадаємо, днями росіяни скинули на прифронтове село Павлівка Запорізької області три КАБи. Внаслідок авіаудару важке поранення дістала пенсіонерка.
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