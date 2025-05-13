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13 мая 2025, 16:40

Россияне атаковали центр Харькова беспилотником "Молния"

13 мая 2025, 16:40
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Днем 13 мая российские оккупанты атаковали Харьков беспилотником типа "Молния"

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

Он добавил, что вражеский дрон попал по центральной части города.

"Уточнена локация удара в Холодногорском районе. Информация о пострадавших пока не поступала", написал Игорь Терехов.

Экстренные службы обследуют место "прилета".

Напомним, за прошедшие сутки российские войска совершили масштабные обстрелы Херсонщины, применяя дроны, артиллерию и авиацию. Ранения получили двое гражданских, среди них — ребенок.

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