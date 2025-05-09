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Смертельна ДТП трапилася вчора, 8 травня, поблизу села Гребениківка Охтирського району. Водії вантажівок загинули, керманича та пасажира легковика ушпиталили до лікарні

Про це інформує пресслужба Національної поліції в Сумській області, передає RegioNews.

За матеріалами справи, близько 19:40 на трасі сполученням Суми–Полтава у вантажного автомобіля DAF розірвалося колесо. Внаслідок цього фура виїхала на смугу зустрічного руху, де сталося лобове зіткнення з вантажівкою Volvo.

"У результаті удару обидва вантажні автомобілі загорілися. На жаль, водії обох вантажівок загинули на місці пригоди", — йдеться в повідомленні.

Одразу після зіткнення фур у ДТП потрапив легковий автомобіль ВАЗ-21099, що рухався позаду Volvo. Водій і пасажирка авто отримали травми, їх ушпиталили до лікарні.

Наразі слідчі встановлюють усі обставини масштабної трагічної ДТП.

Нагадаємо, раніше на Одещині зіткнулися вантажівки вантажівки DAF і Renault. Один із водіїв згорів живцем, другого керманича ушпиталили до лікарні.