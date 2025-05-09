На Сумщині зіткнулися дві вантажівки та легковик: водії згоріли живцем
Смертельна ДТП трапилася вчора, 8 травня, поблизу села Гребениківка Охтирського району. Водії вантажівок загинули, керманича та пасажира легковика ушпиталили до лікарні
Про це інформує пресслужба Національної поліції в Сумській області, передає RegioNews.
За матеріалами справи, близько 19:40 на трасі сполученням Суми–Полтава у вантажного автомобіля DAF розірвалося колесо. Внаслідок цього фура виїхала на смугу зустрічного руху, де сталося лобове зіткнення з вантажівкою Volvo.
"У результаті удару обидва вантажні автомобілі загорілися. На жаль, водії обох вантажівок загинули на місці пригоди", — йдеться в повідомленні.
Одразу після зіткнення фур у ДТП потрапив легковий автомобіль ВАЗ-21099, що рухався позаду Volvo. Водій і пасажирка авто отримали травми, їх ушпиталили до лікарні.
Наразі слідчі встановлюють усі обставини масштабної трагічної ДТП.
Нагадаємо, раніше на Одещині зіткнулися вантажівки вантажівки DAF і Renault. Один із водіїв згорів живцем, другого керманича ушпиталили до лікарні.