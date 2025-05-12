14:57  11 мая
В Харькове мужчина устроил стрельбу из игрушечного пистолета
14:15  11 мая
На Львовщине микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками: водитель скончался
11:20  11 мая
Трагедия в Киеве: в собственной квартире заживо сгорел человек
UA | RU
UA | RU
12 мая 2025, 05:05

В Харькове легковушка выехала на красный свет и врезалась в автоцистерну: погибли 3 человека

12 мая 2025, 05:05
Читайте також українською мовою
фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Смертельная авария произошла вечером 10 мая на перекрестке проспекта Героев Харькова и улицы Энергетиков. От полученных травм трое мужчин погибли на месте ДТП

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.

По материалам дел, водитель легковушки Skoda Octavia выехал на перекресток на красный сигнал светофора, где столкнулся с грузовой автоцистерной КамАЗ.

"В результате ДТП водитель легкового автомобиля и два его пассажира 50 и 43 лет погибли", — говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, 8 мая вблизи села Гребениковка Сумской области столкнулись два грузовика и легковушка. Водители фур сгорели заживо, водителя и пассажира легковушки госпитализировали в больницу.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьков смертельное ДТП авария следствие авто грузовик погибшие
На Львовщине микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками: водитель скончался
11 мая 2025, 14:15
Под Киевом 18-летний водитель заезжал на автомойку и сбил подростка
09 мая 2025, 05:05
ДТП в столице: водитель не справился с управлением и влетел в столб
08 мая 2025, 09:51
Все новости »
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
В Киевской области во время пожара погиб мужчина
12 мая 2025, 03:55
Подразделение "Феникс" уничтожило российскую пехоту и технику: видео
12 мая 2025, 02:45
В Херсонской области гражданский взорвался на мине
12 мая 2025, 01:40
Зеленский лично будет ждать Путина в Турции
12 мая 2025, 00:35
В Винницкой области сгорел экскаватор
11 мая 2025, 18:10
Скандал в Харькове: работник ТЦК избивал мужчину прямо во время проверки документов
11 мая 2025, 17:15
Пограничники уничтожили в Сумской области вражеские беспилотники-камикадзе: фото
11 мая 2025, 16:25
Российский снаряд попал в многоэтажку в Херсоне: ранены мирные жители
11 мая 2025, 15:39
В Харькове мужчина устроил стрельбу из игрушечного пистолета
11 мая 2025, 14:57
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Все публикации »
Вадим Денисенко
Юрий Чевордов
Тарас Загородний
Все блоги »