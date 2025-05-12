В Харькове легковушка выехала на красный свет и врезалась в автоцистерну: погибли 3 человека

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Смертельная авария произошла вечером 10 мая на перекрестке проспекта Героев Харькова и улицы Энергетиков. От полученных травм трое мужчин погибли на месте ДТП

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.

По материалам дел, водитель легковушки Skoda Octavia выехал на перекресток на красный сигнал светофора, где столкнулся с грузовой автоцистерной КамАЗ.

"В результате ДТП водитель легкового автомобиля и два его пассажира 50 и 43 лет погибли", — говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, 8 мая вблизи села Гребениковка Сумской области столкнулись два грузовика и легковушка. Водители фур сгорели заживо, водителя и пассажира легковушки госпитализировали в больницу.