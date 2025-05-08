Фото: прокуратура

В Харьковской области российский дрон попал в служебную машину коммунальной службы. В этот момент внутри были двое мужчин, ехавших на ремонтные работы

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

8 мая около 11:00 в Купянске российские военные ударили дроном по служебному автомобилю одного из коммунальных предприятий. В результате атаки врага 49-летний мужчина получил ранения. Пострадавший слесарь, и ехал на работу, чтобы отремонтировать поврежденный участок водопроводной сети.

Также стало известно, что пострадал еще один сотрудник коммунального предприятия. 51-летний мужчина тоже находился в этой машине во время удара. Пострадавший получил акубаротравму и испытал острую реакцию на стресс.

Напомним, 7 мая российский дрон попал в многоэтажку на Днепропетровщине. В результате атаки произошел пожар. К счастью, люди не пострадали.