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Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Жителі Сарненщини підшукували чоловіків мобілізаційного віку, які хотіли незаконно потрапити за кордон. Для цього вони розробили схему, у якій кожен мав своє завдання.

Зокрема, вони зустрічали клієнтів у райцентрі, надавали їм вказівки щодо нюансів втечі за кордон, а також організовували довезення клієнтів безпечними шляхами у прикордонну зону. При цьому забезпечували їх картою з прокладеним маршрутом в обхід контрольно-пропускних пунктів та діючих нарядів.

За це троє клієнтів заплатили ділкам 13,5 тисячі доларів.

Тривають слідчі дії, встановлюється причетність до схеми інших фігурантів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Одещині судитимуть правоохоронницю, яка допомагала чоловікам виїхати за кордон.