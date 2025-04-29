Вибухи в Харкові: окупанти атакують місто безпілотниками
У ці хвилини окупаційні війська РФ атакують Харків уларними БпЛА. У різних районах міста гримлять вибухи
Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, передає RegioNews.
"У місті лунають вибухи. Попередньо, під ударами Слобідський, Салтівський та Шевченківський райони", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, протягом доби росіяни атакували Нікопольщину на Дніпропетровщині дронами-камікадзе. Через ворожі обстріли поранені мирні жителі.
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