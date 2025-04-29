Взрывы в Харькове: оккупанты атакуют город беспилотниками
В эти минуты оккупационные войска РФ атакуют Харьков уларными БпЛА. В разных районах города гремят взрывы
Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, передает RegioNews.
"В городе раздаются взрывы. Предварительно под ударами Слободский, Салтовский и Шевченковский районы", — говорится в сообщении.
Напомним, в течение суток россияне атаковали Никопольщину на Днепропетровщине дронами-камикадзе. Из-за вражеских обстрелов ранены мирные жители.
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