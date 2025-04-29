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29 апреля 2025, 22:20

Взрывы в Харькове: оккупанты атакуют город беспилотниками

29 апреля 2025, 22:20
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В эти минуты оккупационные войска РФ атакуют Харьков уларными БпЛА. В разных районах города гремят взрывы

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, передает RegioNews.

"В городе раздаются взрывы. Предварительно под ударами Слободский, Салтовский и Шевченковский районы", — говорится в сообщении.

Напомним, в течение суток россияне атаковали Никопольщину на Днепропетровщине дронами-камикадзе. Из-за вражеских обстрелов ранены мирные жители.

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