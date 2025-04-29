Окупанти вдарили по Запорізькій області: поранена людина, пошкоджені будинки та ферма
Сьогодні вдень окупанти обстріляли одну з громад на Запоріжжі. Через ворожі атаки постраждала пенсіонерка
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"68-річна жінка отримала поранення внаслідок ворожої атаки на Запорізьку область. Щонайменше 6 ударів завдали росіяни по одній із громад", — йдеться в повідомленні.
За даними ОВА, через обстріли пошкоджені приватні будинки та сільськогосподарське підприємство.
Нагадаємо, протягом 28 квітня окупанти завдали понад 500 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Були зафіксовані пошкодження будинків, автомобілів, гаражів та обʼєктів інфраструктури.
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