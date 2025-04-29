Війська РФ обстріляли селище під Херсоном: є поранена
У вівторок, 29 квітня, окупаційні війська РФ завдали удару по селищу Білозерка Херсонського району. Через ворожу атаку постраждала мирна мешканка
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.
За наявними даними, загарбники атакували Білозерку о 10:00.
"Через обстріл 48-річна жінка дістала вибухову травму, контузію та струс головного мозку. Потерпілій надали медичну допомогу", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що надалі жінка лікуватиметься амбулаторно.
Нагадаємо, вранці 29 квітня російська авіація атакувала КАБом Дніпровський район Херсона. Внаслідок авіаудару постраждала пенсіонерка.
У Нікополі окупанти двічі атакували рятувальників, які гасили пожежу після обстрілуВсі новини »
29 квітня 2025, 11:06Обстріли на Донеччині: п'ятеро загиблих, четверо поранених
29 квітня 2025, 08:54На Херсонщині через російські обстріли отримали поранення 12 людей
29 квітня 2025, 08:26
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
Військовослужбовців ТЦК без бойового досвіду відправлять на фронт: деталі
29 квітня 2025, 17:10Окупанти вдарили по Запорізькій області: поранена людина, пошкоджені будинки та ферма
29 квітня 2025, 16:50Житель Одещини може сісти на 7 років за торгівлю гранатами
29 квітня 2025, 16:11На Львівщині викрили чергових агентів РФ: робили підпали на залізниці на замовлення росіян
29 квітня 2025, 16:09На Одещині жінка за 20 тисяч гривень замовила вбивство рідного брата
29 квітня 2025, 15:45Росіяни скинули КАБ на Херсон: постраждала жінка
29 квітня 2025, 15:45Щеплення під контролем: Донеччина забезпечена вакцинами на 100%
29 квітня 2025, 15:39На доходи від продажу товарів на OLX, Prom та Rozetka можуть запровадити податок
29 квітня 2025, 15:22Сили оборони знищили логістику та техніку росіян під Куп’янськом
29 квітня 2025, 15:10
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Всі блоги »