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29 квітня 2025, 20:00

Росіяни атакували Нікопольщину FPV-дронами: поранені 4 людини

29 квітня 2025, 20:00
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фото: Сергій Лисак
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Протягом доби росіяни атакували Нікопольщину на Дніпропетровщині дронами-камікадзе. Через ворожі обстріли поранені мирні жителі

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Вдень окупанти били по Нікополю та Мирівській громаді. На території комунального підприємства та в приватному будинку сталися займання. Також пошкоджена пожежна машина.

"Постраждали четверо людей. Це чоловіки 41, 51 і 81 років. Та 76-річна жінка. Людям надали медичну допомогу. Вони оговтуються вдома", — йдеться у повідомленні.

Крім того, РФ атакувала дроном Новопавлівську громаду Синельниківського району. Там понівечені оселя та господарська споруда.

За уточненими даними, через ранковий удар КАБами по Великомихайлівській громаді поранена 48-річна жінка. Вона на амбулаторному лікуванні. Зруйнований приватний будинок, ще 12 — побиті, пошкоджена лінія електропередач. Знищені також два авто, ще одне — потрощене.

Нагадаємо, вранці 29 квітня росіяни обстріляли Нікополь з артилерії. Отримала поранення 47-річна жінка.

Вночі у Самарівському районі Дніпропетровщини ворожий БпЛА влучив у житловий будинок. Загинула 12-річна дівчинка, з під завалів дістали її 6-річну сестру. Також постраждали їхні батьки.

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