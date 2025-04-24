В Харькове мужчина выпал из окна квартиры 11 этажа
Правоохранители в Харькове расследуют обстоятельства смерти 33-летнего мужчины. Он выпал из окна многоэтажки
Об этом сообщает Национальная полиция, передает RegioNews.
В Харькове правоохранители начали расследовать обстоятельства гибели мужчины. Известно, что 33-летний местный житель выпал из окна квартиры, которая находится на 11-м этаже. Врачи констатировали смерть потерпевшего.
Открыто уголовное производство. Известно, что речь идет о статье о "самоубийстве". Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.
Напомним, ранее в Одесской области 73-летняя местная жительница выпала из окна лестничной площадки на восьмом этаже многоэтажного жилого дома, в котором и жила. Правоохранители приступили к расследованию обстоятельств инцидента.
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