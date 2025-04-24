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Правоохранители в Харькове расследуют обстоятельства смерти 33-летнего мужчины. Он выпал из окна многоэтажки

Об этом сообщает Национальная полиция, передает RegioNews.

В Харькове правоохранители начали расследовать обстоятельства гибели мужчины. Известно, что 33-летний местный житель выпал из окна квартиры, которая находится на 11-м этаже. Врачи констатировали смерть потерпевшего.

Открыто уголовное производство. Известно, что речь идет о статье о "самоубийстве". Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее в Одесской области 73-летняя местная жительница выпала из окна лестничной площадки на восьмом этаже многоэтажного жилого дома, в котором и жила. Правоохранители приступили к расследованию обстоятельств инцидента.