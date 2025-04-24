Росіяни атакували Харків ракетами: у місті пролунали вибухи
У ніч на 24 квітня російська армія завдала ракетного удару по Харкову
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.
"Харків атакований ракетами. У місті вибухи. Можливі ще удари – будьте обережні!", – повідомив посадовець о 01:09.
"Повторні ракетні удари по Харкову", – написав Терехов о 01:28.
Нагадаємо, вночі 24 квітня росіяни запустили на Київ дрони та ракети. У місті працює ППО. Зафіксовано падіння уламків в кількох районах: виникли пожежі, є постраждалі.
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