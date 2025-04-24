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24 квітня 2025, 03:13

Харків зазнав сім ракетних ударів, місто атакують дронами

24 квітня 2025, 03:13
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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В ніч на четвер, 24 квітня, Харків зазнав сім ракетних ударів. Наразі інформації про постраждалих немає

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.

Внаслідок одного з ударів, що прийшовся по Новобаварському району, вибиті вікна у прилеглих багатоповерхівках. Огляд місця прильоту триває.

Також є інформація про пошкодження приватних будинків в Основʼянському районі міста.

Інформація щодо постраждалих наразі відсутня.

Близько 3:00 росіяни знову атакували місто – цього разу безпілотниками.

"Тепер Харків під атакою ворожих БпЛА. Було чутно вибух. У повітрі ще є шахеди. Будьте обережні", – повідомив мер.

Нагадаємо, росіяни атакували Харків ракетами близько першої ночі.

Також під масований ворожий обстріл потрапив Київ. На місто запустили дрони та ракети. Найбільше постраждав Святошинський район столиці. Відомо про понад 20 постраждалих, серед них – троє дітей та вагітна жінка.

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