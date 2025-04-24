Український бомбер "Баба Яга" знищив позиції та укриття росіян на Харківщині
У Харківській області аеророзвідники 4-го прикордонного загону завдали нищівного удару по позиціях російських окупаційних військ. Для ураження застосували важкий бомбер, який загарбники називають "Баба Яга"
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
"За результатами нічного рейду, прикордонники відшукали так знищили 4 позиції ворога та 2 укриття", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше воїни бригади "Гарт" уразили місця зосередження особового складу армії РФ, фортифікації та техніку окупантів на Вовчанському напрямку.
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