Украинский бомбер "Баба Яга" уничтожил позиции и укрытия россиян на Харьковщине
В Харьковской области аэроразведчики 4-го пограничного отряда нанесли сокрушительный удар по позициям российских оккупационных войск. Для поражения применили тяжелый бомбер, который захватчики называют "Баба Яга"
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
"По результатам ночного рейда, пограничники нашли так уничтожили 4 позиции врага и 2 укрытия", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее воины бригады "Гарт" поразили места сосредоточения личного состава армии РФ, фортификации и технику оккупантов на Волчанском направлении.
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