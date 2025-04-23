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15 лет заключения с конфискацией имущества получил еще один агент российской военной разведки. Он шпионил за эшелонами Сил обороны в Харьковской и Сумской областях

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что предателем оказался помощник машиниста локомотивного депо регионального филиала "Укрзализныци", которого завербовал 78-й разведцентр ГРУ РФ.

Работая в кабине локомотива, мужчина фиксировал направления движения эшелонов с техникой и личным составом сил обороны в Харьковской и Сумской областях. Получившуюся информацию передавал в чат-бот российской спецслужбы.

Кроме того, во время служебных командировок агент лично изучал местность в поисках укрепрайонов и командных пунктов, а также публиковал в соцсетях сообщения с отрицанием вооруженной агрессии РФ против Украины.

Контрразведка СБУ задержала его летом 2024 во время очередной попытки передачи данных врагу.

Суд признал предателя виновным сразу по двум статьям Уголовного кодекса:

ч. 2 ст. 111 - государственная измена в условиях военного положения;

ч. 1 ст. 436-2 - отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Напомним, СБУ задержала информатора РФ, корректировавшего удары по Николаеву.

Ранее мы сообщали, что в Украине задержан агент РФ, готовивший теракты в Киеве. Им оказался 47-летний гражданин РФ, работавший звукорежиссером известной в стране радиостанции.