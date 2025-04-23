13:18  23 апреля
"Билет на свободу" за $50 тисяч: в Киеве разоблачили "элитную" схему для уклонистов
13:13  23 апреля
В Житомирской области мужчина обокрал пограничников
12:46  23 апреля
На Ровенщине молодежь устроила танцы возле Аллеи погибших Героев
UA | RU
UA | RU
23 апреля 2025, 14:48

15 лет тюрьмы: в Харькове осудили агента ГРУ, шпионившего за эшелонами ВСУ

23 апреля 2025, 14:48
Читайте також українською мовою
фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

15 лет заключения с конфискацией имущества получил еще один агент российской военной разведки. Он шпионил за эшелонами Сил обороны в Харьковской и Сумской областях

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что предателем оказался помощник машиниста локомотивного депо регионального филиала "Укрзализныци", которого завербовал 78-й разведцентр ГРУ РФ.

Работая в кабине локомотива, мужчина фиксировал направления движения эшелонов с техникой и личным составом сил обороны в Харьковской и Сумской областях. Получившуюся информацию передавал в чат-бот российской спецслужбы.

Кроме того, во время служебных командировок агент лично изучал местность в поисках укрепрайонов и командных пунктов, а также публиковал в соцсетях сообщения с отрицанием вооруженной агрессии РФ против Украины.

Контрразведка СБУ задержала его летом 2024 во время очередной попытки передачи данных врагу.

Суд признал предателя виновным сразу по двум статьям Уголовного кодекса:

  • ч. 2 ст. 111 - государственная измена в условиях военного положения;
  • ч. 1 ст. 436-2 - отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Напомним, СБУ задержала информатора РФ, корректировавшего удары по Николаеву.

Ранее мы сообщали, что в Украине задержан агент РФ, готовивший теракты в Киеве. Им оказался 47-летний гражданин РФ, работавший звукорежиссером известной в стране радиостанции.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
СБУ Укрзализныця Харьковская область Сумская область агент рф сотрудничество с врагом машинист
В Черкасской области задержали предателя из Бахмута, работавшего на ФСБ
23 апреля 2025, 13:00
На Буковине иностранец пытался пустить под откос эшелоны ВСУ: диверсанту грозит пожизненное
23 апреля 2025, 07:15
Все новости »
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
Минобороны запустило обновленную версию Резерв+: какие функции добавили
23 апреля 2025, 15:50
На Полтавщине в результате падения обломков дронов повреждены дома
23 апреля 2025, 15:36
В Тернопольской области автомобиль сбил 51-летнюю женщину на переходе
23 апреля 2025, 15:19
На Ровенщине двое подростков пострадали из-за взрыва опасных предметов
23 апреля 2025, 15:13
Россияне атаковали дронами село на Запорожье: повреждены дома
23 апреля 2025, 14:52
Атака "Шахедов" на Харьков 22 апреля: в больнице скончался раненый мужчина
23 апреля 2025, 14:29
В Одессе не будут переименовывать некоторые улицы, названные в честь российских деятелей
23 апреля 2025, 14:26
Масштабные пожары на Львовщине: сгорели 11 дачных домов
23 апреля 2025, 14:15
Удар дроном по автобусу: в Марганце объявили трехдневный траур
23 апреля 2025, 13:56
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Вадим Денисенко
Все блоги »