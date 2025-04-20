На Київщині через спалювання сухої трави згоріли свійські тварини

фото: ДСНС України у Київській області

Пожежа сталася у суботу вдень, 19 квітня, на вулиці Яблунева в селищі Малі Прицьки Обухівського району. Внаслідок пожежі загинули вісім свійських тварин

Про це повідомляє ДСНС України у Київській області, передає RegioNews.

Виявилося, що місцеві мешканці спалювали суху траву, і в якийсь момент загорілася господарча будівля. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу.

"Під час пожежі рятувальниками було виявлено, що загинуло вісім голів свійських тварин", — йдеться в повідомленні.

Наразі компетентні органи з'ясовують усі обставини події.

Нагадаємо, днями на Київщині через спалювання сухої трави загинули дві людини.