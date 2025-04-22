На Харьковщине ликвидировали масштабный лесной пожар
Во вторник, 22 апреля, в 09:00 спасатели и работники лесного хозяйства локализовали масштабный пожар в Балаклейском лесничестве Харьковской области
Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области, передает RegioNews.
Отмечается, что огонь охватил площадь около 349 га.
Продолжается ликвидация отдельных очагов горения.
На месте работают 57 спасателей и 17 единиц техники ГСЧС, местная пожарная команда Андреевки, а также 26 работников и 12 единиц техники лесхоза.
К тушению также привлечены пиротехники, которые проводят разминирование территории с целью обеспечения безопасного проезда пожарной техники.
Напомним, 22-24 апреля в Киеве и Киевской области удерживается чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Ранее сообщалось, что на Киевщине из-за сжигания сухой травы сгорели домашние животные.