На Харьковщине ликвидировали масштабный лесной пожар

фото: ГСЧС Харьковщины

Во вторник, 22 апреля, в 09:00 спасатели и работники лесного хозяйства локализовали масштабный пожар в Балаклейском лесничестве Харьковской области

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области, передает RegioNews.

Отмечается, что огонь охватил площадь около 349 га.

Продолжается ликвидация отдельных очагов горения.

На месте работают 57 спасателей и 17 единиц техники ГСЧС, местная пожарная команда Андреевки, а также 26 работников и 12 единиц техники лесхоза.

К тушению также привлечены пиротехники, которые проводят разминирование территории с целью обеспечения безопасного проезда пожарной техники.

Напомним, 22-24 апреля в Киеве и Киевской области удерживается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее сообщалось, что на Киевщине из-за сжигания сухой травы сгорели домашние животные.