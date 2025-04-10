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Уламки ударного російського безпілотника виявили в одному з населених пунктів Сумського району. Він впав поблизу домівок людей

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Під час огляду вибухотехніки встановили, що саморобна бойова частина дрона не вибухнула під час падіння. Фахівці провели знешкодження вибухівки вагою близько 5 кг.

Потім бойову частину вивезли у спеціально відведене місце та знищили шляхом контрольованого підриву.

Нагадаємо, раніше в лісосмузі поблизу Сум місцеві жителі знайшли уламки ворожого безпілотника літакового типу. Його знешкодили вибухотехніки.