В Харьковской области саперы разминировали около 180 гектаров территорий
На прошлой неделе пиротехнические подразделения разминировали более 179 гектаров территорий в Харьковской области. Саперы обнаружили и обезвредили 3300 взрывоопасных предметов
Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация, передает RegioNews.
По информации ОВА, с 3 по 9 апреля сводные пиротехнические подразделения обследовали:
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почти 44 га сельхозугодий;
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более 4 км линий электропередач;
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более 14 км участков автомобильных дорог;
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более 2 км газопроводов;
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три объекта;
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свыше 0,3 га акватории;
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разминировали 21 домовладение.
Кроме того, за неделю специалисты повторно подключили к электросети 5 776 абонентов.
"В течение 9 апреля пиротехнические подразделения разминировали более 44 гектаров территорий, более 7 га сельскохозяйственных угодий, более 500 метров линий электропередач, 700 метров участков автомобильных дорог, более 300 метров газопроводов, а также разминировали 3 домовладения.
Напомним, 10 апреля в селе Гонтаревка Чугуевского района Харьковской области во время полевых работ подорвался аграрий.