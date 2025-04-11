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11 апреля 2025, 07:10

В Харьковской области саперы разминировали около 180 гектаров территорий

11 апреля 2025, 07:10
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иллюстративное фото: ГСЧС Украины
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На прошлой неделе пиротехнические подразделения разминировали более 179 гектаров территорий в Харьковской области. Саперы обнаружили и обезвредили 3300 взрывоопасных предметов

Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация, передает RegioNews.

По информации ОВА, с 3 по 9 апреля сводные пиротехнические подразделения обследовали:

  • почти 44 га сельхозугодий;

  • более 4 км линий электропередач;

  • более 14 км участков автомобильных дорог;

  • более 2 км газопроводов;

  • три объекта;

  • свыше 0,3 га акватории;

  • разминировали 21 домовладение.

Кроме того, за неделю специалисты повторно подключили к электросети 5 776 абонентов.

"В течение 9 апреля пиротехнические подразделения разминировали более 44 гектаров территорий, более 7 га сельскохозяйственных угодий, более 500 метров линий электропередач, 700 метров участков автомобильных дорог, более 300 метров газопроводов, а также разминировали 3 домовладения.

Напомним, 10 апреля в селе Гонтаревка Чугуевского района Харьковской области во время полевых работ подорвался аграрий.

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