Фото: прокуратура

Російські загарбники викрали мати українського правоохоронця під час окупації Ізюму. Вони знущались над жінкою настільки, що вона намагалась закінчити життя самогубством

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Будуть судити росіян, які під час окупації Ізюма викрали матір правоохоронця. Вони катували жінку та ґвалтували. Зараз окупанти в розшуку. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Це стрілець-помічник гранатометник 1 стрілецького відділення 3 стрілецького взводу 1 стрілецької роти 3 стрілецького батальйону 204 полку "ДНР" та командир розвідувальної групи 607 центру спеціального призначення північно-кавказького округу федеральної служби військ національної гвардії РФ.

За даними слідства, влітку 2022 року росіяни вдерлись до будинку, де проживала жінка (матір українського правоохоронця). Вони наказали їй поїхати з ними. Коли вона відмовилась - командир почав її душити. Жінка почала втрачати свідомість, після чого вони відвезли її до катівні на території залізничної лікарні.

Бойовик "ДНР" регулярно ґвалтував жінку. Також на неї був психологічний тиск: їй погрожували повністю її роздягнути, прив'язати на площі та відправити фото сину-правоохоронцю.

"Під час проведення одного з допитів окупанти приєднали дроти до ніг потерпілої та увімкнули струм. Потерпіла зазнавала сильних болісних відчуттів, декілька разів падала на підлогу, але її змушували вставати та повторно завдавали удари струмом", - кажуть в прокуратурі.

Окупанти також били її паском по спині, коли вона була підвішена до стені за наручники. Жінка була в катівні з 1 по 10 липня 2022 року. Вона також пробувала здійснити спробу самогубства.

"У сараї, де утримували жінку, майже не було чим дихати. Тому, аби отримати хоч ковток свіжого повітря, жінка вийняла зі стіни одну цеглину. Також жінці поставили два відра — одне для туалету, а інше для каші та хліба", - кажуть правоохоронці.

Коли жінка описувала те, що їй довелось пережити, вона сказала: "Ураження електричним струмом, роздягатися, біль". 10 липня росіяни її відпустили, але погрожували вбивством, якщо вона комусь розповість про те, що сталось. Триває ідентифікація всіх окупантів, причетних до вчинення вказаного злочину.

Нагадаємо, раніше оголосили про підозру трьом російським військовим, які під час окупації Ізюмського району викрали ветерана АТО. Потерпілий - колишній учасник АТО, який перебував в російському полоні. В 2023 році його тіло повернули в Україну під час репатріації.