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Прокуратура оголосила про підозру двом російським військовим. Стало відомо, що вони під час окупації села на Донеччині вчинили насильство над місцевою жителькою, погрожуючи вбивством її дітей

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Правоохоронці заочно оголосили про підозру двом росіянам, які під час окупації села на Донеччині зґвалтували жінку. Відомо, що це військовослужбовці в/ч 74854 ВС РФ, які брали участь у повномасштабному вторгненні в Україну.

За даними слідства, під час окупації села 27 й 29-річні старший водій та водій-заправник вдерлися на подвір’я приватного будинку, в якому разом з чоловіком та дітьми мешкала місцева жителька. Вони змусили жінку піти з ними до сусіднього будинку. Там вони вкололи їй невідому речовину.

"У подальшому військові держави-агресора, застосовуючи фізичну силу та погрози щодо вбивства її дітей, по черзі зґвалтували постраждалу. При цьому старший з окупантів душив її руками. Після скоєння злочину сексуального характеру вони залишили місце злочину", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, що раніше правоохоронці встановили особу російського військового, який в Бучі намагався вбити чоловіка. Росіянин вистрелив у місцевого чоловіка, і пішов, бо подумав, що потерпілий вмер. На щастя, чоловік вижив. Окупанту тепер оголосили про підозру.