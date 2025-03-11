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У прокуратурі розповіли, ким виявився третій окупант, причетний до смерті українського письменника на Ізюмщині. Зараз фігуранта оголошено в розшук

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно 36-річного бойовика "ЛНР" за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням, поєднаного з умисним вбивством. Йдеться про окупанта, який причетний до вбивства українського письменника Володимира Вакуленка.

Прокурори встановили третього співучасника вбивства автора та ще трьох людей. Ним виявився уродженець м. Луганськ, заступник командира 4-ї роти 4-го батальйону 204-го стрілецького полку "ЛНР" 2-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії південного воєнного округу ЗС РФ з позивним "Академік".

У березні 2022 року він разом з іншими російськими військовими викрав письменника з його власного будинку на Ізюмщині. Зараз фігурант знаходиться в розшуку. Його судитимуть заочно у Дзержинському районному суді м. Харкова.

Довідка. За даними слідства, окупанти під час окупації Ізюмщини затримали письменника Володимира Вакуленка та його 14-річного сина. Вони намагались схилити автора до співпраці. Після відмови вони відвезли Вакуленка та його сина назад.

Проте наприкінці березня 2022 року вони повернулись, і затримали письменника: окупанти забрали його рюкзак з шевронами ЗСУ та "АЗОВ", який чоловік носив навіть під час окупації. Після цього командир роти "Лев" наказав своєму побратиму-кулеметнику застрелити письменника. "Удод" вистрелив у Вакуленка з пістолета Макарова.

За день до викрадення Володимир приховав свій щоденник під вишнею на своєму подвір'ї. Свого батька він попросив - "коли наші прийдуть - віддаси". За декілька місяців після виявлення щоденника, ДНК-експертиза підтвердила, що в могилі № 319 у лісі під Ізюмом поховано Володимира Вакуленка. А його спогади про окупацію - вийшли друком: в українських книгарнях можна знайти книгу "Я перетворююсь... Щоденник окупації. Вибрані вірші".