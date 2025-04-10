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10 апреля 2025, 17:35

Били, насиловали и угрожали отправить фото сыну: оккупанты похитили мать правоохранителя и издевались над ней

10 апреля 2025, 17:35
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Фото: прокуратура
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Российские захватчики похитили мать украинского милиционера во время оккупации Изюма. Они издевались над женщиной настолько, что она пыталась покончить жизнь самоубийством

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Будут судить россиян, во время оккупации Изюма похитивших мать правоохранителя. Они пытали женщину и насиловали. Сейчас оккупанты в розыске. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Это стрелок-помощник гранатометчика 1 стрелкового отделения 3 стрелкового взвода 1 стрелковой роты 3 стрелкового батальона 204 полка "ДНР" и командир разведывательной группы 607 центра специального назначения северо-кавказского округа федеральной службы войск национальной гвардии.

По данным следствия, летом 2022 года россияне ворвались в дом, где проживала женщина (матьукраинского правоохранителя). Они приказали ей уехать с ними. Когда она отказалась – командир начал ее душить. Женщина начала терять сознание, после чего они отвезли ее в камеру пыток на территории железнодорожной больницы.

Боевик "ДНР" регулярно насиловал женщину. Также на нее было психологическое давление: ей угрожали полностью ее раздеть, привязать на площади и отправить фото сыну-правоохранителю.

"Во время проведения одного из допросов оккупанты присоединили провода к ногам пострадавшей и включили ток. Пострадавшая испытывала сильные болезненные ощущения, несколько раз падала на пол, но ее заставляли вставать и повторно наносили удары током", - говорят в прокуратуре.

Оккупанты также били ее поясом по спине, когда она была подвешена к стене за наручники. Женщина была в плену с 1 по 10 июля 2022 года. Она также пыталась совершить попытку самоубийства.

"В сарае, где содержали женщину, почти нечем дышать. Поэтому, чтобы получить хоть глоток свежего воздуха, женщина вынула из стены один кирпич. Также женщине поставили два ведра — одно для туалета, а другое для каши и хлеба", - говорят правоохранители.

Когда женщина описывала то, что ей пришлось пережить, она сказала: "Поражение электрическим током, раздеваться, боль". 10 июля россияне ее отпустили, но угрожали убийством, если она кому-нибудь расскажет о случившемся. Идет идентификация всех окупантов, причастных к совершению указанного преступления.

Напомним, ранее объявили о подозрении трем российским военным, которые во время оккупации Изюмского района похитили ветерана АТО . Потерпевший – бывший участник АТО, находившийся в российском плену. В 2023 году его тело было возвращено в Украину во время репатриации.

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