В Харьковской области российский дрон атаковал полицейских
В Харьковской области дрон атаковал правоохранителей, когда они были в патруле. Медики оказывают им помощь
Об этом сообщает Полиция Харьковской области, передает RegioNews.
7 апреля россияне атаковали наряд полиции. Это произошло, когда наряд сектора реагирования патрульной полиции осуществлял патрулирование Волчанской общины. В поселке Белый Колодец FPV-дроны начали преследовать служебный автомобиль правоохранителей.
Правоохранители, к счастью, успели сориентироваться и выпрыгнули из авто. Боеприпас попал в землю. Полицейские обрели контузию. Врачи оказывают им помощь.
Напомним, что 7 апреля россияне также атаковали Днепропетровщину из артиллерии и дронов. В результате атаки пострадали две женщины и двое мужчин.
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