Фото: Нацполіція

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

У Сумах впродовж дня проводили рятувальні роботи після атаки росіян. Зокрема, демонтовано аварійні конструкції, тимчасово відновлено 22 віконні прорізи. Психологи надають допомогу місцевим жителям.

У житлових будинках та навчальних закладах, інших приміщеннях пошкоджено понад 2 тисячі вікон. Людей під завалами не виявленно.

"До ліквідації наслідків залучалося 116 рятувальників та 30 одиниць спецтехніки ДСНС України", - повідомили рятувальники.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський говорив про те, що відомо про майже 90 постраждалих людей, серед яких 17 дітей. В епіцентрі - школа, житлові будинки. На щастя, діти в момент атаки були в укритті.