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25 березня 2025, 19:49

Окупанти вдарили по Нікопольщині: в ОВА показали наслідки

25 березня 2025, 19:49
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Фото: ОВА
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Росіяни 25 березня вчергове атакували Дніпропетровщину. Ворог використовував безпілотники та артилерію

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, за день Нікопольщину обстріляли понад півтора десятка разів. Росіяни атакували важкою артилерією та дронами-камікадзе.

"На жаль, у райцентрі загинув 63-річний чоловік. Співчуття його рідним і близьким", - написав Сергій Лисак.

Також зазначається, що росіяни били по Марганецькій та Покровській громадах. Загалом серед понівеченого 5 приватних будинків та стільки ж господарських споруд, газогін.

Нагадаємо, 24 березня росіяни атакували передмістя Херсона. Внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки. Отримав поранення 52-річний місцевий житель.

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