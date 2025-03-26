24 березня 2025

Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі

Збірна України знову поступилася у ключовому матчі. Причому не просто поступилася, а відверто зганьбилася. Та найгірше у цій історії, що висновків ніхто робити не стане. А це з великою долею імовірнос...