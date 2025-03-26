ЗСУ знищили на Покровському напрямку російський "Град"
Українські захисники показали, як знищили ворожу реактивну систему залпового вогню БМ-21 “Град” з боєкомплектом на Покровському напрямку
Про це повідомило ОСУВ "Хортиця”і та оприлюднило відео бойової роботи 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, передає RegioNews.
Пілоти ударних дронів вистежили російський "Град" на вогневій позиції та влучними ударами FPV-дронів знищили його разом з боєкомплектом.
Нагадаємо, Сили оборони знищили два російських вертольоти Ка-52 та два Мі-8 в Бєлгородській області Росії. Гвинтокрили ліквідували ракетними ударами HIMARS.
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