Бригада "Форпост" отразила российский штурм под Волчанском

фото: ГПСУ

На Волчанском направлении бойцы бригады "Форпост" отразили вражеский штурм, уничтожив технику и пехоту оккупантов

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

В ходе штурма захватчики применили две МТ-ЛБ и БМП-2. Пехота действовала силами до взвода. Защитники Харьковской области ликвидировали врага.

"Пограничники сначала уничтожили заранее обнаруженную технику, затем отработали по "мотолыгам", которые пытались доехать до наших позиций. После уничтожения тяжелой техники вражеские штурмовики стали следующей мишенью для наших операторов. Сбросы нашли каждого", — говорится в сообщении.

Напомним, в Донецкой области российские оккупанты попытались прорваться в направлении украинских позиций под прикрытием системы РЭБ Р-330 "Житель". Вражеский танк и систему РЭБ сожгли бойцы подразделения РУБпАК "Феникс" бригады "Месть".