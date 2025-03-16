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16 березня 2025, 14:46

У Львові мобілізували чоловіка, який вдарив працівника ТЦК і намагався втекти

16 березня 2025, 14:46
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ілюстративне фото: vinnitsa.info
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Інцидент стався вчора ввечері, 15 березня, на проспекті Чорновола у Львові. Після цього чоловік намагався втекти, але його затримали й мобілізували

Про це повідомляє Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, передає RegioNews.

Відомо, що вчора група оповіщення Шевченківського РТЦК та СП перевіряла військовозобов’язаних громадян. Близько 21:00 один із чоловіків зустрів військовослужбовців образами й кулаками.

Працівники ТЦК з’ясували, що громадянин є порушником військового обліку. Після цього чоловік вдарив одного з військовослужбовців і намагався втекти. Відомо, що після інциденту нападник уже пройшов ВЛК, його визнали придатним до військової служби.

"Громадяни, ставтеся до своїх обов’язків перед державою відповідально. Втеча – не вихід, а гідність – це те, що відрізняє нас від ворога", – наголосили у Львівському обласному ТЦК та СП.

Нагадаємо, у Харкові під час зутички з ТЦК 16-річний підліток отримав опік очей.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі водій Tesla "покатав" на капоті працівника ТЦК.

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