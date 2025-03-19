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19 березня 2025, 05:30

На Львівщині 44-річного чоловіка засудили за ухилення від мобілізації

19 березня 2025, 05:30
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фото: pixabay
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Жителя Львівського району визнали винним в ухиленні від призову на військову службу 

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

У лютому минулого року ВЛК визнала 44-річного чоловіка придатним до військової служби за станом здоров’я. Того ж дня йому виписали бойову повістку для загальної мобілізації, але він відмовився її отримати. Наслідки відмови йому пояснили, а з цього приводу склали відповідний акт.

В подальшому чоловік без поважної причини не з’явився до ТЦК та СП для проходження служби у лавах ЗСУ. Таким чином він порушив закон і ухилився від військового призову.

Суд призначив чоловіку покарання – 3 роки увʼязнення.

Нагадаємо, раніше на Львівщині засудили чоловіка, який відмовився від повістки через хвору матір та дружину.

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