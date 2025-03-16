Россияне ударили по Изюму: погибла женщина, раненые подростки и пенсионерка
Вечером 15 марта российские оккупанты атаковали беспилотниками Изюм на Харьковщине. Из-за вражеских ударов погибла мирная жительница, ранения получили три человека
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает RegioNews.
По имеющимся данным, захватчики атаковали Изюм тремя ударными дронами типа "Герань-2" около 21:50. Беспилотники попали в частный дом, возник пожар.
"67-летняя женщина получила обломочные ранения, с открытым переломом была госпитализирована, к сожалению, от полученных травм скончалась", - говорится в сообщении.
Также из-за вражеской атаки пострадали двое 17-летних парней и 76-летняя женщина. Их госпитализировали в больницу.
Напомним, на днях российские войска ударили по больнице в поселке Золочев Богодуховского района. В результате попадания БпЛА загорелась крыша медучреждения.