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14 березня 2025, 15:52

Розмінування Харківщини: У ДСНС показали,як працює японська техніка

14 березня 2025, 15:52
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фото: ДСНС Харківщини
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Японська машина для механізованого розмінування NIKKEN-V35 може ефективно знешкоджувати міни та снаряди, навіть за умови складного рельєфу та наявності чагарників

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

"На Харківщині піротехніки ДСНС продовжують розміновувати території поблизу ліній електропередач. Це критично важливі об’єкти, адже їх відновлення після деокупації означає повернення світла в домівки людей", – йдеться у повідомленні.

Однак рятувальники зазначають, що густі чагарники та складний рельєф суттєво ускладнюють роботу саперів. Саме в таких умовах у дію вступає японська машина механізованого розмінування NIKKEN-V35.

Цей пристрій здатний ефективно ліквідовувати міни й снаряди навіть тоді, коли вони заховані в заростях або заглиблені в землю.

Окрім прискорення процесу розмінування, техніка значно знижує ризики для спеціалістів, забезпечуючи можливість виконувати завдання у найбільш небезпечних ситуаціях, підкреслили в ДСНС.

Нагадаємо, підрозділи Міноборони в лютому 2025 року розмінували 5 351 га деокупованих територій, з яких понад 5 200 га – сільгоспземлі, придатні до використання.

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