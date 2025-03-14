Разминирование Харьковщины: В ГСЧС показали, как работает японская техника

фото: ГСЧС Харьковщины

Японская машина для механизированного разминирования NIKKEN-V35 может эффективно обезвреживать мины и снаряды, даже при сложном рельефе и наличии кустарников.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

"В Харьковской области пиротехники ГСЧС продолжают разминировать территории вблизи линий электропередач. Это критически важные объекты, ведь их восстановление после деоккупации означает возвращение света в дома людей", – говорится в сообщении.

Однако спасатели отмечают, что густые кустарники и сложный рельеф существенно усложняют работу саперов. Именно в таких условиях в действие вступает японская машина механизированного разминирования NIKKEN-V35.

Это устройство способно эффективно ликвидировать мины и снаряды даже тогда, когда они спрятаны в зарослях или углублены в землю.

Кроме ускорения процесса разминирования, техника значительно снижает риски для специалистов, обеспечивая возможность выполнения задач в наиболее опасных ситуациях, подчеркнули в ГСЧС.

Напомним, подразделения Минобороны в феврале 2025 года разминировали 5351 га деоккупированных территорий, из которых более 5200 га - сельхозземли, пригодные к использованию.