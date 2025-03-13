Россияне атакуют Харьков "шахедами": обломки БпЛА упали на дома, возникли пожары
В четверг вечером, 13 марта, российские оккупанты нанесли удары беспилотниками по Харькову. В нескольких районах города фиксируют попадания
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
"По предварительным данным, попадание обломков беспилотника в жилой дом", — говорится в сообщении.
В Новобаварском районе дрон упал на открытой территории. Еще один "шахед" попал возле частного дома, возник пожар.
Информация о последствиях проверяется. Профильные службы выехали на места попаданий.
Угроза ударов беспилотниками остается.
Напомним, в течение суток оккупанты обстреливали Никопольщину и Синельниковщину. В результате вражеских атак пострадали два человека.
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