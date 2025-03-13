Російські війська активізувалися на Харківщині: що відомо
На Куп’янському напрямку армія РФ намагається перекинути сили на західний берег річки Оскіл
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" повідомило в Телеграмі.
Також російські загарбники не припиняють спроб створити новий плацдарм на правому березі Осколу в районі села Красне Перше.
"Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", – йдеться у повідомленні.
Раніше у Генштабі ЗСУ назвали втрати ворога станом на 13 березня 2025 року.
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