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12 марта 2025, 07:28

В Харькове "Шахед" попал между домами: пострадал человек

12 марта 2025, 07:28
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фото: из открытых источников
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В Шевченковском районе Харькова вражеский ударный беспилотник попал между частными домами

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

По его словам, "Шахед" попал между частными домами. Повреждены несколько дворов. Пожара нет.

У одного человека произошла острая реакция на стресс. Ей на месте оказывают медицинскую помощь.

Напомним, в Днепре из-за атаки российских беспилотников было повреждено около десяти частных домов, а также здания детского сада и школы.

Харьков шахед частные дома Игорь Терехов реакция на стресс
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