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10 марта 2025, 18:13

Догнал и повалил на землю: на Харьковщине прямо на улице мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку

10 марта 2025, 18:13
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В Харьковской области 13-летняя девочка прямо на улице стала жертвой насильника. Муж воспользовался тем, что кроме них на улице никого не было

Об этом сообщает Полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Правоохранители задержали жителя Берестинского района. 47-летний мужчина воспользовался тем, что на улице больше никого не было. Он догнал 13-летнюю девочку, повалил ее на землю и изнасиловал.

Следователь сообщил нападающему о подозрении в совершении преступления по ч. 4 ст. 153 (Сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Мужчине избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток", - сообщили правоохранители.

Напомним, в Киевской области мужчина изнасиловал 17-летнюю девушку, когда она возвращалась домой. Он надел на ее руку наручники, затащил в лесопосадку и изнасиловал. Затем он пытался ее убить, но девушка смогла скрыться на автодороге, где ее заметили полицейские.

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