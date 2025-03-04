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04 березня 2025, 16:10

"Змушував вчитися": на Житомирщині чоловік регулярно ґвалтував 15-річну доньку співмешканки

04 березня 2025, 16:10
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На Житомирщині судили чоловіка, який ґвалтував доньку співмешканки. Відомо, що він робив це навіть тоді, коли мати дівчинки була вдома

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

Бердичівський міськраонний суд визнав винним 41-річного чоловіка у зґвалтуванні малолітньої. Його приговорили до позбавлення волі на 15 років. Він також повинен сплатити потерпілій 300 тисяч гривень моральної шкоди.

За даними слідства, чоловік неодноразово ґвалтував малолітню доньку своєї співмешканки. Він робив це тоді, і тоді, коли мати дівчинки не була вдома, і коли вона була присутня. На суді він своєї вини не визнав. Чоловік заявив, що нібито дівчинка збрехала, а він просто "змушував її вчитися".

Проте правоохоронці знайшли докази, які підтвердили факт зґвалтування. Тому в результаті суд вирішив приговорити чоловіка до ув'язнення.

Нагадаємо, раніше на Волині засудили чоловіка, який неодноразово ґвалтував 12-річну племінницю дружини. Відомо, що це ставалось кілька разів, коли він був п'яний. Чоловіку призначили покарання у вигляді 15 років ув'язнення.

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