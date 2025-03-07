У Сумській області українські прикордонники відбили ворожий штурм
Під час виконання бойових завдань, на одній із ділянок ведення активних бойових дій на Сумщині, прикордонники разом з іншими підрозділами Сил оборони відбили ворожий штурм
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Росіяни проводили штурмові дії за участі піхотної групи в кількості 3-х осіб, які перетнули державний кордон України та намагалися наблизитися до українських позицій.
"Завдяки професійним діям операторів БПЛА підрозділу РУБпАК "Прайм" та мінометних розрахунків прикордонників, піхоту противника вдалося знищити", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Сумській області українські прикордонники знищили укриття разом з російськими загарбниками.
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